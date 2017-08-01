НАБУ затримало головного лікаря обласної лікарні в Запоріжжі і везе до Києва – заява

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні, йдеться у заяві на сайті відомства. За даними НАБУ, зараз посадовця доставляють до Києва, де йому мають повідомити про підозру у зловживанні владою та службовому підробленні та вирішити питання щодо запобіжного заходу і відсторонення від посади на час розслідування.

«За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету (бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я»). В результаті для потреб очолюваного ним комунального медичного закладу за бюджетні кошти було придбано 26 одиниць легкових спеціальних (санітарних) автомобілів, комплектація та технічні параметри яких не відповідали вимогам стандартів України, і експлуатація яких за прямим призначенням була неможливою. Також, за версією слідства, внаслідок цих дій державі було завдано збитків на загальну суму 13 мільйонів гривень»,– заявили в НАБУ.

За інформацією відомства, процесуальне керівництво провадження здійснює Спеціальна антикорупційна прокуратура, слідчі дії здійснюються в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими особами Запорізької ОДА та Запорізької клінічної лікарні своїм службовим становищем, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в особливо великих розмірах.

Як повідомляло Радіо Свобода, також 1 серпня у приміщенні міської адміністрації Запоріжжя проводила обшуки Служба безпеки України. Інформації щодо того, у рамках якого провадження це відбувається, в СБУ не кажуть.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що обшуки відбуваються з метою виявлення і вилучення камер, веб-камер й інших засобів, через які здійснювались негласний збір і передача інформації з адмінбудівлі до тимчасово непідконтрольну Україні територію.