Україна наростила запаси газу у сховищах до 14 мільярдів кубів – Білявський

Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах до 14 мільярдів кубів, повідомив радник міністра енергетики і вугільної промисловості Максим Білявський.

«Запаси газу в сховищах продовжують зростати, сьогодні перетнули позначку в 14 мільярдів кубів. Менше ніж за місяць закачали один мільярд», – написав він у Facebook.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани нагромадження на 1 жовтня 2017 року 17 мільярдів кубометрів для проходження опалювального сезону 2017–2018 років.

При підготовці до минулого опалювального періоду профільне міністерство також наполягало на необхідності нагромадити 17 мільярдів кубометрів газу, але керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо. У результаті, в опалювальний сезон 2016–2017 років Україна ввійшла із запасами «блакитного палива» на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.