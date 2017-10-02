Пожежа в хостелі в Запоріжжі: попередня причина – займання електромережі, власницю затримали – поліція

Попередньою причиною пожежі в нелегальному хостелі в Запоріжжі, внаслідок якої загинули п’ять людей, вважають займання електромережі в коридорі другого поверху, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олег Золотоноша.

Господиню приміщення, яка винаймала кімнати для проживання, затримали, додав він у фейсбуці.

Слідче управління відкрило кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, тривають слідчі дії, повідомив чільник обласної поліції.

Пожежа в будівлі, частина якої була нелегально облаштована як хостел, сталася в ніч на 2 жовтня в Олександрівському районі Запоріжжя. В результаті п’ять людей загинули: чотири тіла виявили після гасіння пожежі, ще одна людина померла в лікарні. Ще двоє потерпілих перебувають у важкому стані, повідомили Радіо Свобода в лікарні, куди їх доставили. У ще однієї потерпілої, що була у приміщенні в час пожежі, дитини, стан не тяжкий.

В обласному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що власники не подавали заявки про здійснення відповідної діяльності і облаштування приміщення як хостелу. Власник будівлі заявив Радіо Свобода, що приміщення перебувало в суборенді і було віддане в користування через агентство, орендар і влаштував там хостел.