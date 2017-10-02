Пожежа у нелегальному хостелі в Запоріжжі: 5 загиблих, ще двоє у важкому стані

Запоріжжя – Дешевий готель у Запоріжжі перетворився на пекельну пастку для людей, що там зупинились. Нічна пожежа у хостелі забрала життя п’яти людей. Ще троє шпиталізовані. За інформацією правоохоронців та рятувальників, заклад діяв без дозволів. Колишню двоповерхову будівлю закритого хлібзаводу переобладнали під склади, а на верхньому поверсі – зробили хостел, де зупинились торговці з розташованого поряд ринку. Наразі правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі та загибелі людей.

​Двоповерхова цеглова будівля – на першому поверсі торговельні вивіски, а на другому обгорілі вікна без шибок. Неподалік розташований Центральний ринок Запоріжжя, а у простонародді – «Анголенко». Другий поверх будівлі слугував хостелом для підприємців, що приїздили сюди. Хаїл, працівник ринку, розповідає, що постраждалі внаслідок пожежі – його земляки-азербайджанці, що приїхали сюди торгувати.

«Є з Запоріжжя, а троє – з Чернігова. Торгували на ринку, картоплю продавали», – каже чоловік.

У будівлі, де сталася пожежа, колись був хлібзавод. Згодом її переобладнали під магазини та склади. Втім, далеко не всі знали про існування тут хостелу. Серед таких і працівниця розташованого навпроти магазину вживаного одягу Яна.

«Нічого такого, що тут готель чи щось подібне було… Навіть і не припускали, що він там є», – каже жінка.

Нелегальний хостел

Внаслідок пожежі загинуло п’ять осіб, ще троє шпиталізовані. Начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області Олександр Сичов розповідає, що коли рятувальники прибули на місце події, то не було жодної інформації про існування там готелю. Запасного виходу з нього не було, а вікна будівлі обладнані решітками. Працівникам ДСНС довелося спочатку вирізати їх, аби витягнути з охопленого вогнем приміщення жінку та дівчинку, які кликали на допомогу.

«Врятувати їх одразу не виходило, бо вікна на другому поверсі, де був хостел, були закриті залізними решітками. Довелось підійматися нагору на парапет – їх доставити. Ще одного чоловіка виявили, теж довелось зрізати решітки, і він був непритомний, але було у нього серцебиття, наші працівники проводили сердечно легеневу реанімацію», – каже посадовець.

За даними рятувальників, хостел діяв нелегально. Радіо Свобода вдалося зв’язатися з місцевими підприємцем Максимом Дрозденком. Одна з фірм, пов’язаних із ним, орендує будівлю, де сталася трагедія. Каже, про існування хостелу не знав – приміщення здали в свою чергу в суборенду під торговельні площі.

«Є договір оренди. Він укладений з приватним підприємцем, що загинув. Там була суборенда. Це підприємство, що здійснює юридичне обслуговування. Воно має до мене юридичний стосунок. Здачею в оренду я не займався. І, звичайно, ніхто не займався перевіркою, чи включає вночі орендар електро-опалювальні прилади», – пояснює підприємець.

Стан потерпілих

На місці пожежі рятувальники виявили чотирьох загиблих. Ще одна людина загинула на шляху до лікарні. Наразі в опікового центру Міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запоріжжя перебуває троє постраждалих під час пожежі – 45-річний чоловік та 42-х річна жінка, а також 8-річна дівчинка. Стан дорослих важкий, каже завідувачка опікового центру Олена Пономаренко.

«Прогноз поки сумнівний. Стан важкий, але стабільний. Важкість стану обумовлена опіками дихальних шляхів і токсичною димовою інгаляцією. Тобто опіки шкіри не глибокі: скоріш над усе не потребуватимуть пересадки шкіри. Дитину восьми років, стан середнього ступеню важкості, одразу шпиталізували до дитячого блоку, вона не потребувала лікування, інтенсивної терапії. Має опіки стоп до одного відсотка» , – розповідає лікар.

За фактом пожежі поліцією відкрито кримінальне провадження за ознаками другої частини статті 270 Кримінального кодексу України – «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Наразі тривають слідчі дії.