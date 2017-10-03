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03 Жовтень 2017, Київ 07:06
Новини | Політика

Росія-агресор чи особливий статус Донбасу: що містить законопроект про реінтеграцію – ранковий ефір Радіо Свобода

Що змінить на Донбасі закон про реінтеграцію? Чи реально створити за рік мільйон нових робочих місць? Чи готові українці володіти зброєю?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, народний депутат (фракція «Блок Петра Порошенка») Сергій Мельник; президент Економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта, економіст Євген Олейніков; голова наглядової ради «Української асоціації власників зброї» Георгій Учайкін, засновник і перший начальник кримінальної розвідки МВС України Валерій Кур.

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