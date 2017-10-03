США наказали вислати 15 дипломатів із Куби

Адміністрація США наказала вислати з країни 15 дипломатів із Куби, звинувативши Гавану в нездатності захистити американських дипломатів після низки таємничих проблем зі здоров’ям працівників посольства США на Кубі.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, повідомляючи про це рішення, додав, що воно «забезпечить рівність у дипломатичній діяльності» обох сторін.

Він також підтвердив, що відкликання з Куби 60 відсотків дипломатичних працівників із посольства США в Гавані буде тривати, доки влада Куби «не зможе забезпечити безпеку» американських дипломатів у цій країні.

29 вересня Сполучені Штати Америки різко скоротили чисельність дипломатичних працівників у своєму посольстві на Кубі після хвилі таємничих інцидентів зі здоров’ям американців, від яких потерпів 21 працівник. Як повідомили тоді в Державному департаменті США, посольство в Гавані залишається відкритим і надаватиме термінові послуги, але розгляд візових прохань і видача віз припиняються. Чисельність працівників скоротили приблизно на 60 відсотків, також вказано виїхати з Куби дипломатам, без яких посольство зможе працювати, і членам родин дипломатів.

За даними посадовців США, проблеми зі здоров’ям американських працівників посольства почалися приблизно рік тому, останній наразі випадок був наприкінці серпня. Нині в посольстві працюють слідчі зі США, зокрема й із Федерального бюро розслідувань, намагаючись встановити, що могло викликати шкоду здоров’ю – втрати слуху, запамороки, шум у вухах, біль у голові, втома чи й проблеми зі сприйняттям.

При цьому про такі труднощі не повідомляв жоден кубинський працівник посольства, хоча на схожі симптоми скаржився один канадський дипломат.

У Вашингтоні не висували Кубі публічних звинувачень у створенні цих проблем, але наголошували, що Куба відповідальна за захист іноземних дипломатів на своїй землі.

На Кубі в Міністерстві закордонних справ те рішення США відкликати дипломатів назвали поспішливим і заявили, що воно вплине на двосторонні відносини. Гавана заперечує будь-яку можливу причетність до проблем американців.

США і Куба відновили дипломатичні зв’язки 2015 року після понад п’яти десятиліть розриву. Відтоді на Кубі почало швидко зростати число туристів зі США.