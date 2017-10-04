Затримання журналіста з Росії: в СБУ пообіцяли «законне рішення щодо чергового російського пропагандиста»

Служба безпеки України ухвалить «законне рішення щодо чергового російського пропагандиста», повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська після повідомлень про затримання в Києві кореспондента російського телеканалу «НТВ» В’ячеслава Немишева.

«А поки я від себе особисто пропоную ознайомитись з його «творчістю», – додала вона у фейсбуці і розмістила посилання на один із матеріалів цього кореспондента на сайті російського телеканалу. Матеріал за 17 вересня має назву «Малолітні бомбісти: як українські спецслужби вербують дітей на Донбасі» і підзаголовок «У Донецьку розкрита агентурна мережа українських спецслужб, учасники якої притягали до диверсійної діяльності дітей і підлітків». Схожі заяви донецькі бойовики робили вже не раз, їх активно поширювали російські засоби інформації, в Києві їх щоразу спростовували.

Гітлянська також повідомила агентству «Інтерфакс-Україна», що поліція передала затриманого до СБУ, де його нині опитують і за результатами опитування ухвалять рішення про подальші дії.

Вона також підтвердила агентству «Українські новини», що в затриманого вилучили так звану «акредитацію» від незаконного сепаратистського збройного угруповання «ДНР» – це угруповання визнане в Україні терористичним.

Раніше 4 жовтня про затримання кореспондента повідомив сам російський канал.

А агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на «джерело в українських правоохоронних органах» повідомило, що Національна поліція України підтвердила затримання російського журналіста «за скоєння кримінального правопорушення».

Телеканал «НТВ» відомий тим, що з суспільно-політичних питань, зокрема і з української тематики, дотримується пропагандистської лінії Кремля. Його неправдиві матеріали вже викликали критику активістів у самій Росії, які закликали до його бойкоту.

Тим часом інший російський телеканал, орган Міністерства оборони Росії «Звезда», повідомив, що В’ячеслав Немишев раніше був його кореспондентом, не уточнивши, коли саме. Цей канал так само відомий, зокрема, своїми пропагандистськими матеріалами з окупованих територій українського Донбасу на підтримку сепаратистів.

Останнім часом із України видворили цілу низку журналістів, переважно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.