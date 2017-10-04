В окупованому Криму відбувся вечір пам’яті відомої української вишивальниці Віри Роїк

У бібліотеці імені Івана Франка в окупованому Сімферополі відбувся вечір пам’яті на честь засновниці школи української народної вишивки в Криму Віри Роїк, повідомляє проект Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії.

Зі сцени звучали спогади, вірші і пісні, а в залі не залишилося вільних місць, розповіла Крим.Реалії представниця центру Олена Попова.

Зустріч провели українською мовою, а деякі гості прийшли в національних вишиванках.

«Кілька разів лунала думка про те, що «у складний час потрібно об’єднуватися навколо мистецтва». Думаю, це підтримало присутніх», – сказала Олена Попова.

Віра Роїк народилася 25 квітня 1911 року в місті Лубни Полтавської області. Там само в артілі вишивальниць вона освоїла техніку роботи з нитками на полотні. У Криму Віра Роїк жила з 1952 року. У лютому 1974 року у виставковому залі Спілки художників Криму відбулася перша персональна виставка Віри Роїк.

Віра Роїк була учасницею і переможцем багатьох українських і міжнародних виставок і конкурсів. Майстриня брала участь у понад 200 колективних виставках і майже півтора сотнях персональних. Її роботи експонуються в чотирьох десятках музеїв трьох десятків країн світу. 2006 року за видатний особистий внесок у розвиток культури України, утвердження традицій національного декоративно-прикладного мистецтва, багаторічну самовіддану творчу та педагогічну діяльність указом президента України їй було присвоєно звання Героя України. Померла майстриня у жовтні 2010-го на сотому році життя.