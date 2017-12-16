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17 Грудень 2017, Київ 00:20
Відео

Музей української вишивки імені Віри Роїк відзначив ювілей (відео)

Музей української вишивки імені Віри Роїк відзначив ювілей (відео)
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У Кримському етнографічному музеї відбувся захід, присвячений п'ятиріччю з дня відкриття Музею української вишивки імені Віри Роїк. Віра Роїк народилася 25 квітня 1911 року в місті Лубни Полтавської області. Там же в артілі вишивальниць вона освоїла техніку роботи з нитками на полотні. Віра Роїк жила в Криму з 1952 року. Роїк провела 30 персональних виставок, придбала популярність в Радянському Союзі і за кордоном. Пізніше їй присвоїли звання Героя України. Померла Віра Роїк 3 жовтня 2010 року.

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