Затриманому на місці підпалу будинку депутата Берези оголосили про підозру – поліція

Затриманому на місці підпалу будинку народного депутата Юрія Берези оголосили про підозру за статтею «підпал», запобіжний захід йому поки не обрано. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласній поліції Дніпропетровщини.

За даними правоохоронців, підозрюваний досі перебуває в лікарні. Його стан в поліції не коментують, однак зазначають, що загрози життю немає.

Водночас запобіжний захід підозрюваному зможуть обрати, коли стане можливим його доправлення до суду, додали в поліції.

24 вересня чоловік проник на територію приватного домоволодіння народного депутата Юрія Берези в селі Чумаки Дніпропетровської області. За даними правоохоронців, він скоїв підпал однієї з кімнат будинку, а також автомобіля Nissan. Його затримали охоронці будинку і передали поліції, у поліції йому стало зле і його госпіталізували.

У коментарі Радіо Свобода народний депутат України Юрій Береза сказав, що в інциденті з підпалом авто та будинку він «підозрює замах на вбивство». Він також наголосив, його самого не було в той час на місці події, чоловіка затримали охоронці.

Національна поліція України повідомила, що сформувала комісію для перевірки даних, поширених у ЗМІ, про побиття підозрюваного на території домоволодіння в селі Чумаки. Було відкрите кримінальне провадження за статтею про умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.