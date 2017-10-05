Лише припинення окупації зупинить перетворення Криму на військовий табір – Порошенко про резолюцію Європарламенту

Президент України Петро Порошенко привітав резолюцію Європейського парламенту про порушення прав людини в анексованому Криму та із закликом звільнити політв’язнів.

«Лише припинення окупації здатне нарешті зупинити перетворення Криму на півострів несвободи та військовий табір. Санкції щодо всіх причетних до порушень прав людини в окупованому Криму мають і надалі посилюватись», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці глави держави.

Європейський парламент ухвалив 5 жовтня резолюцію, у якій засуджує вироки заступникам голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, а також журналістові Миколі Семені, винесені в анексованому Росією Криму.

Окрім того, у тексті резолюції наголошується, що анексія Криму Росією є незаконною і є порушенням міжнародного права та європейських угод, підписаних як Росією, так і Україною.

Управління верховного комісара ООН із прав людини 25 вересня оприлюднило доповідь про ситуацію на півострові після його анексії. У документі вказані серйозні порушення прав людини, такі, як свавільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження і катування, зафіксовані в умовах російської анексії півострова.