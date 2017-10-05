У зоні конфлікту на Донбасі сепаратисти 4 рази за добу порушували перемир’я – штаб АТО

Упродовж доби представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» 4 рази порушували перемир’я, але втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, обстріли тривали, в основному, на Донецькому та Маріупольському напрямках.

Представники угруповання «ДНР» заявили про 40 випадків порушення режиму припинення вогню з боку українських військових, в угрупованні «ЛНР» вечірніх зведень не публікували.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.