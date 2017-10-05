В МЗС висловили вдячність Європарламентові за резолюцію на підтримку засуджених Росією діячів у Криму

Міністерство закордонних справ України висловило вдячність Європейському парламентові за резолюцію на підтримку засуджених Росією керівників Меджлісу і журналіста в окупованому Криму.

«Україна високо цінує рішучу міжнародну підтримку громадян України, які зазнають політично вмотивованих переслідувань у тимчасово окупованих АР Крим та місті Севастополі, і вдячна Європейському парламентові за ухвалення резолюції з вимогою щодо негайного звільнення кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова та безумовного зняття всіх звинувачень з журналіста Миколи Семени», – мовиться в заяві.

Україна закликає міжнародне співтовариство посилювати тиск на державу-окупанта з метою припинення порушень прав людини у Криму та деокупації півострова, додали в МЗС.

Привітав цю резолюцію і президент України Петро Порошенко, який, зокрема, заявив: «Лише припинення окупації здатне нарешті зупинити перетворення Криму на півострів несвободи та військовий табір. Санкції щодо всіх причетних до порушень прав людини в окупованому Криму мають і надалі посилюватись».

Раніше 5 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію, якою засудив вироки заступникам голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, а також журналістові Миколі Семені, винесені в окупованому Росією Криму. На переконання представників Європарламенту, ці судові рішення є порушенням прав людини, тож вони негайно мають бути скасовані.

Окрім того, в тексті резолюції наголошується, що анексія Криму Росією є незаконною і є порушенням міжнародного права та європейських угод, підписаних і Росією, і Україною.