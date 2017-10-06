Бойовики 24 рази порушували режим тиші на Донбасі, втрат немає – штаб

Упродовж 5 жовтня представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» 24 рази порушували перемир’я, але втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, обстріли тривали переважно на донецькому напрямку.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир’я. Під час 17 обстрілів українські військові жорстко відповідали ворогу із зброї незабороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає», – мовиться у повідомленні.

Інформації від бойовиків щодо минулої доби немає. Щодо 4 жовтня – представники угруповання «ДНР» заявили про 40 випадків порушення режиму припинення вогню з боку українських військових, в угрупованні «ЛНР» – про 8.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.