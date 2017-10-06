Україна зацікавлена у допомозі США для посилення безпеки арсеналів – Муженко

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив про зацікавленість Києва у залученні американських фахівців до заходів щодо посилення безпеки арсеналів, баз і складів. Про це він сказав на зустрічі з аташе з питань оборони при посольстві США в Україні Томасом Уоффордом.

«Збройні Сили України демонструють прогрес у реформуванні та переході на стандарти НАТО завдяки консультативно-дорадчій допомозі, яку надають американські радники, а також підготовці особового складу підрозділів за участі американських інструкторів», – зазначив Муженко 6 жовтня.

У парламентському комітеті з національної безпеки та оборони пропонують звернутися до президента України Петра Порошенка із закликом звільнити Віктора Муженка. Про це говорили 4 жовтня на засіданні комітету, присвяченому, серед іншого, інцидентові в Калинівці на Вінниччині.

Муженко ще раніше відкинув звинувачення супротивників у бездіяльності під час подій у Калинівці.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».