У комітеті Верховної Ради з нацбезпеки пропонують звільнити Муженка через Калинівку

У парламентському комітеті з національної безпеки та оборони пропонують звернутися до президента України Петра Порошенка із закликом звільнити начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка.

Про це говорили на засіданні комітету, присвяченому, серед іншого, інцидентові в Калинівці на Вінниччині.

Супротивники Муженка, які домагаються його усунення, вже не раз заявляли, що через події в Калинівці знову будуть порушувати питання про його відставку.

Муженко ще раніше відкинув звинувачення супротивників у бездіяльності під час подій у Калинівці. «Відразу з’явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил. Їхнє завдання збігаєтьсяз ворожим: переконати суспільство в тому, що командування ЗС нездатне адекватно реагувати на загрози; посіяти сумнів у спроможності ЗСУ захистити свій народ; збити довіру до армії, – і на цьому фоні реалізувати свої політичні амбіції», – написав Муженко у фейсбуці 28 вересня.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що уряд надав 100 мільйонів гривень на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

У Державній службі з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на середу 4 жовтня піротехніки відреагували на всі отримані досі заявки від населення про розмінування в районі Калинівки Вінницької області, вилучили майже тисячу вибухонебезпечних предметів.