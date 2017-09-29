Радіо Свобода Daily: Калинівка. Хто крайній?

Калинівка: хто крайній?

Ситуація на військових складах поблизу Калинівки нормалізувалася, поодинокі вибухи не становлять загрози для місцевого населення. Відтак евакуйовані місцеві жителі змогли повернулися до своїх домівок. Відновили також рух автомобілів і поїздів.

Нести відповідальність за вибухи на складах боєприпасів у Калинівці повинні по всій вертикалі, починаючи від начальника Генштабу. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Натомість сам очільник Генштабу Віктор Муженко відкидає обвинувачення і наголошує, що з нього та його підлеглих хочуть зробити «крайніх». Експерти зазначають, що катастрофа в Калинівці стала приводом для зведення політичних порахунків, а суть проблеми – насамперед у незадовільному фінансуванні арсеналів та утилізації застарілих боєприпасів. Кого ж все таки хочуть зробити «крайнім», читайте у матеріалі. ​

Високі гості та «лакеї» Гелетея

Розслідування програми «Схеми» про святкування весілля сина генпрокурора Юрія Луценка у компанії найвищого керівництва держави – міністрів, народних депутатів та навіть самого президента країни набуло широкого розголосу. Ви ж його бачили, так?

Нагадаємо: на приватному святі був задіяний суттєвий бюджетний ресурс – службові автівки Генпрокуратури, карети швидкої допомоги та навіть пожежна машина, а свято обслуговували працівники Управління державної охорони, яких задіяли не лише для охорони перших осіб держави, а й доручили виконувати не властиві їм функції.

Сам генпрокурор відбувся лише коментарем у Facebook, а загалом відмовчався стосовно цих фактів. Основний удар на себе взяв голова Управління державної охорони Валерій Гелетей. Мовляв, це він вирішує, скільки відправляти підлеглих на заходи за участю перших осіб держави і що саме їм там робити.

У журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») закрався сумнів, чи, бува, начальник УДО Валерій Гелетей не зловживає своїм становищем, систематично залучаючи своїх підлеглих для виконання не пов'язаних із держслужбою функцій? Не лише у випадку обслуговування весілля генпрокурорського сина, а й на інших приватних подіях. Наприклад, на власному дні народження, свідком якого стала знімальна група програми наприкінці серпня...

Елітна яхта для Путіна?

Ще одна історія, яка отримала продовження. Історія «кримської дачі Віктора Януковича», про яку Радіо Свобода писало наприкінці літа, вивела волонтерів антикорупційного проекту «Муніципальний сканер» на розкішну яхту, яка була помічена в серпні і у вересні 2017 року неподалік резиденції російського президента під Геленджиком, у селищі Прасковеєвка Краснодарського краю. Поява яхти біля берегів резиденції збіглася за часом з черговим «зникненням» президента Росії Володимира Путіна з інформаційного поля, яке деякі журналісти інтерпретували як його неофіційний відпустку. Про елітну яхту, яка може належати Путіну, читайте тут.

«Просто багатий» Соловйов

І якщо вже мова про Володимира Путіна, то в Росії елітною нерухомістю обживаються навіть ті, хто бере в нього інтерв’ю. Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відеоролик про нерухомість прокремлівського телеведучого Володимира Соловйова. Зокрема, опозиціонер вказав на те, що телеведучий в 2004 році за допомогою московської влади отримав за заниженою ціною квартиру в центрі російської столиці. Крім цього, Соловйов, за даними опозиціонера, має дачу в Підмосков’ї і віллу на озері Комо в Італії. «Я просто багатий», – без зайвої скромності відповів на ролик Соловйов.

Помер засновник Playboy

В оточенні близьких і друзів у своєму особняку в Лос-Анджелесі помер Г’ю Гефнер. Засновник журналу Playboy помер на 91-му році життя.

Гефнер заснував журнал у Чикаго 1953 року, маючи всього 600 доларів власних коштів і вісім тисяч доларів позики.

На обкладинці першого журналу була Мерилін Монро. Дебютний номер розійшовся тиражем у 50 тисяч екземплярів, що стало сенсацією.

У 2015 році було оголошено, що Playboy випускатимуть без знімків оголених жінок. Через рік журнал повернувся до колишнього формату.

«Життя занадто коротке, щоб жити чужою мрією», – казав Г’ю Гефнер. Адресуємо ці слова і Вам!

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