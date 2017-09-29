Ще вчора вони ночували у спортивному залі. Сьогодні, самі жартують, треба було прожити вік, аби потрапити у Версаль. П’ятдесят постраждалих під Калинівкою переселили до готелю на околиці Вінниці. Після перших же вибухів військові вивезли їх в одну з місцевих шкіл. Волонтери забезпечили ковдрами та їжею. Далі міська влада домовилася з підприємцями, аби прихистили людей пожити безкоштовно. Ті не відмовили. Небайдужі приносили ліки, одяг. Харчування також налагодили, по-домашньому. З Любов’ю Регульською кореспонденти Радіо Свобода зустрілися після обіду. Пригощали супом, картоплею, відбивною та салатом.