Виділяють десь 10% від того, що потрібно для арсеналів – екс-міністр оборони Юрій Єхануров

Нести відповідальність за вибухи на складах боєприпасів у Калинівці повинні по всій вертикалі, починаючи від начальника Генштабу. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Натомість сам очільник Генштабу Віктор Муженко відкидає обвинувачення і наголошує, що з нього та його підлеглих хочуть зробити «крайніх». Експерти зазначають, що катастрофа в Калинівці стала приводом для зведення політичних порахунків, а суть проблеми – насамперед у незадовільному фінансуванні арсеналів та утилізації застарілих боєприпасів.

Вибухи на складах боєприпасів продемонстрували неспроможність України захистити свої стратегічні арсенали.

Під час знищення арсеналу в Балаклії й пожежі у Калинівці, ми втратили величезну кількість боєприпасів. Країна зазнала найбільшого удару по обороноздатності

«Це – колосальна проблема, яку ми сьогодні маємо. Протягом цього року, під час знищення арсеналу в Балаклії й пожежі у Калинівці, ми втратили величезну кількість боєприпасів. Країна зазнала найбільшого удару по обороноздатності. І для мене принципово – саме так я поставив питання на засіданні воєнного кабінету – це відповідальність, починаючи від начальника Генштабу і по всій вертикалі, хто відповідає за оборону нашої країни», – заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов.

Хто «крайній»?

У свою чергу начальник Генерального штабу Віктор Муженко відкидає висунуті проти нього обвинувачення.

Звинуватити мене, моїх підлеглих в бездіяльності не вдасться. Призначити крайніх не вийде

«Відразу з’явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил… і на цьому тлі реалізувати свої політичні амбіції, – написав генерал Муженко у Facebook 28 вересня. – Для тих, хто ще не зрозумів – звинуватити мене, моїх підлеглих в бездіяльності не вдасться. Призначити крайніх не вийде».

Першими про відповідальність начальника Генштабу заявили люди з близького оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. З огляду на це, оглядачі дійшли висновку, що катастрофу на складах боєприпасів хочуть використати для політичних порахунків. Зрештою, йдеться саме про відставку очільника Генштабу, а не міністра оборони.

Незрозуміло, чому Муженко, а не Полторак?

«Розумію, що існування у впливових політиків інформаційних дублерів – це така вимога часу, але не думаю, що поспіх у цій ситуації йде на користь справі. Зрештою, незрозуміло, чому Муженко, а не Полторак? Можливо, тому що в Полторака коріння ще з Національної гвардії і з Харкова?», – міркує політичний експерт Євген Магда.

В очікуванні «активних агресивних проявів ворога»

Між тим, колишній міністр оборони Юрій Єхануров наголошує, що «арсенал в Калинівці підпорядковується Генеральному штабові безпосередньо, тут чітко – жодних питань».

Юрій Єхануров наголошує, що суть проблеми полягає передусім у незадовільному фінансуванні арсеналів та утилізації застарілих боєприпасів. Адже арсенал у Калинівці був перевантажний боєприпасами, вивезеними з країн Східної Європи при виводі звідти радянських військ.

Виділяють десь 10% від того, що потрібно на рік для обслуговування наших арсеналів

«Виділяють десь 10% від того, що потрібно на рік для обслуговування наших арсеналів. Я чув виступ міністра Полторака – потрібно на це 5 мільярдів гривень на це, а йому пообіцяли 500 мільйонів, а реально виділяється ще менше. І тому все, що відбувається – це все від нашої бідності», – вважає Юрій Єхануров.

На думку екс-міністра оборони, відповідальність лежить насамперед на політичному керівництві, а вже потім – на очільниках Генштабу і Міноборони.

«Думаю, на засіданні РНБО президент повинен оголосити їм догани – за те, що не трясли всіх тих, хто не виділяє гроші для нашого війська. Банально, немає грошей», – зазначає Юрій Єхануров.

Між тим, Олександр Турчинов заявляє, що українські арсенали «повинні витримувати атаку не безпілотників, а атаку повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації… й бути готовими до активних агресивних проявів ворога».