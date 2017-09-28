Очищення населених пунктів біля арсеналу в Калинівці завершили – уряд

В уряді України заявляють про завершення очистки від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу складу боєприпасів у Калинівці на Вінниччині, з яких проводилася евакуація місцевих мешканців.

Як повідомив у Facebook прем’єр Володимир Гройсман, роботи завершили о 15:00 28 вересня.

«Люди можуть повертатися», – додав голова уряду.

На складах боєприпасів у Калинівці ввечері 26 вересня почалися вибухи. За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

28 вересня у Вінницькій облдержадміністрації заявили, що ситуація на військових складах поблизу Калинівки нормалізувалася, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

За даними міністра оборони Степана Полторака, на арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».