У районі Калинівки відновили рух автомобілів і поїздів – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про відновлення руху автомобільного і залізничного транспорту на напрямках, де його раніше припиняли через вибухи на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області.

Крім того, на даний час зменшено радіус закритого повітряного простору навколо місця надзвичайної події – з 50 до 12 кілометрів.

«Відновлено рух автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський; залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці. Залишається закритим рух повітряного транспорту в радіусі 12 кілометрів від масті Калинівка. Відключено лінії електропередач Калинівка-УкрФлора і Калинівка-Лаврівка. Відключено газопостачання сіл Дорожнє, Медвідка, Лаврівка», – йдеться в повідомленні ДСНС станом на 11:00.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомив, що станом на 10:00 28 вересня ситуація на арсеналі озброєння Збройних сил України в Калинівці стабілізована.

За даними ДСНС, станом на 7:00 28 вересня на території військових складів спостерігалася поодинока детонація боєприпасів.

За даними міністра оборони Степана Полторака, на арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких лише 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт.

Ввечері 26 вересня на там почалися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

У компанії «Укрзалізниця» 27 вересня попереджали, що через зміну маршрутів поїздів у зв’язку з вибухами на Вінниччині затримка в дорозі може бути від 5 до 8 годин.