Муженко: звинуватити мене і моїх підлеглих в бездіяльності не вдасться

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко відкидає звинувачення у бездіяльності і високо оцінює дії силових структур у подоланні ситуації з вибухами боєприпасів на військових складах у Калинівці на Вінниччині.

«Щодо емоційного фону та нагнітання істерики. Ворог нагадав, що йде війна. Головним об’єктом його атаки є Збройні сили як основна опора національної безпеки України. Відразу з’явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил. Їх завдання співпадає з ворожим: переконати суспільство в тому, що командування ЗС нездатне адекватно реагувати на загрози; посіяти сумнів в спроможності ЗСУ захистити свій народ; збити довіру до армії. І на цьому фоні реалізувати свої політичні амбіції», – написав Муженко у Facebook 28 вересня.

Водночас він наголосив, що звинуватити його чи його підлеглих у бездіяльності не вдасться. «Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними силами вибудована чітка вертикаль з верховним головнокомандувачем на чолі», – додав Муженко.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що відповідальність за пожежу на складах боєприпасів у Калинівці лежить на всій вертикалі керівництва оборони країни, починаючи від начальника Генерального штабу. «Ми продемонстрували, що не спроможні захистити наші стратегічні арсенали. Й тому виникає питання якості захисту нашої країни. Й доки в нас не відповідатимуть найвищі посадові особи, які не виконують якісно своїх функцій, ми постійно рахуватимемо наші втрати й наші збитки», – пояснив секретар РНБО.

За даними міністра оборони Степана Полторака, на арсеналі в Калинівці Вінницької області зберігалося 83 тисячі тонн боєприпасів, з яких 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів і брухт. Ввечері 26 вересня на там почалися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про «диверсію».

За даними рятувальників, із Калинівки й прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.

28 вересня у Вінницькій облдержадміністрації заявили, що ситуація на військових складах поблизу Калинівки нормалізувалася, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.