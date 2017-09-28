В пожежі на Вінниччині винен Муженко, але президент його не звільнить – Пастух

У пожежі на військових складах поблизу Калинівки Вінницької області є провина керівництва Генерального штабу ЗСУ. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили народні депутати з комітету нацбезпеки та оборони Тарас Пастух та Іван Вінник. Водночас вони зауважують, що проблема зі зберіганням боєприпасів виникла не вчора і сягає корінням ще довоєнного періоду.

Тарас Пастух, народний депутат від партії «Самопоміч» та член парламентського комітету з національної безпеки і оборони, коментуючи пожежу на військових складах поблизу Калинівки Вінницької області, каже: говорити про халатність окремих осіб мало б сенс, якби це був поодинокий інцидент.

Якщо система працює неналежним чином, повинні нести відповідальність перші особи відповідних відомств

«Якщо говоримо про четвертий випадок, усвідомлюємо, що повинні говорити власне про систему. Якщо система працює неналежним чином, повинні нести відповідальність перші особи відповідних відомств», – впевнений він. Таким чином, усю відповідальність Пастух схильний покладати на начальника Генерального штабу Віктора Муженка. Втім, у його відставку внаслідок пожежі він не вірить.

«На жаль, я думаю, що Порошенко не готовий приймати такої політичної відповідальності, тому що дуже багато рішень вони разом із Муженком приймали спільно», – вважає депутат.

Колега Пастуха, секретар комітету з нацбезпеки і оборони від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник закликає не недооцінювати збитки, завдані пожежею. Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що з 83 тисяч тон боєприпасів на складі 68 тисяч тонн були придатні до використання, решту складали компоненти до боєприпасів та брухт.

Вартість одного кілограму октогену – на рівні 120 євро зараз і нам його не продають

«Що таке компоненти? Це порохи для пострілів. Вартість пороху для одного пострілу – мінімум 300 доларів на ринку. Вартість одного кілограма гексогену на рівні 35 доларів за кілограм, а ми говоримо про тисячі тонн знищених. Вартість одного кілограма октогену – на рівні 120 євро зараз, і нам його не продають», – пояснює він в ефірі «Ранкової Свободи». На думку Вінника, керівник Генерального штабу має бути звільнений з посади та притягнений як мінімум до дисциплінарної відповідальності.

Причому, стверджує депутат, немає різниці, що саме стало причиною пожежі: диверсії чи халатність.

Муженку підпорядковані всі 250 тисяч військових ЗСУ. Якщо не можна забезпечити охорону від диверсій або будь-якої недбалості, значить, ця людина недієздатна

«Муженку підпорядковані всі 250 тисяч військових ЗСУ. Якщо за таких умов, за таких наявних ресурсів не можна або забезпечити охорону від диверсій, або забезпечити відсутність будь-якої недбалості службової, значить, ця людина банально недієздатна», – впевнений він.

Раніше радник міністра оборони Юрій Бірюков писав у себе на Facebook-сторінці, що провести належні заходи для убезпечення боєприпасів завадив брак коштів.

Тарас Пастух зазначає, що проблема зі сховищами боєприпасів в Україні була й до війни.

В Україні залишилося дуже багато озброєння, яке вивозили з Німеччини, коли радянські війська виходили з цієї країни

«В Україні залишилося дуже багато озброєння, яке вивозили з Німеччини, коли радянські війська виходили з цієї країни. Здебільшого це озброєння залишалося на українських складах, – згадує він. – Після того частина військових частин в попередні роки незалежності ліквідовувалася і скорочувалася, ці боєприпаси перевозилися з місця на місце».

Таким чином, пояснює депутат, склади часто бувають перезавантажені, що робить їх більш вразливими.

«Якщо не наведемо порядок, ці склади можуть починати детонувати не лише від диверсійних груп. А сьогодні вони є легкими мішенями. Там не треба великої мудрості, щоб диверсійна група могла досягти своєї мети», – застерігає Пастух.

Винних на рівні виконавців, сподівається депутат, встановить слідство. Втім, він впевнений, що відповідальність за несправності в роботи всієї системи несуть керівники Генерального штабу.

Між тим, із заявами про необхідність відправити у відставку начальника Генштабу виступили також народний депутат Антон Геращенко та радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Оглядачі зазначають, що обидва діячі є близькими соратниками міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, висуванця «Народного фронту».

На думку експерта з питань інформаційної безпеки та політичного оглядача Євгена Магди, урядовець обрав не найкращий привід для політичної боротьби. Зрештою, незрозуміло, чому він вимагає відставки очільника Генштабу, а не міністра оборони.

Зрештою, незрозуміло – чому Муженко, а не Полторак?

«Розумію, що існування у впливових політиків інформаційних дублерів – це така вимога часу, але не думаю, що поспіх у цій ситуації йде на користь справі. Зрештою, незрозуміло – чому Муженко, а не Полторак? Можливо, тому що в Полторака коріння ще з Національної гвардії і з Харкова?» – міркує він.

Сам начальник Генштабу Віктор Муженко у відповідь на такі закиди на своїй сторінці у Facebook написав, що звинуватити його та його підлеглих у бездіяльності через пожежу та вибухи на арсеналі під Калинівкою не вдасться.

Призначити крайніх не вийде

«Війна загартувала всіх – від солдата до генерала. Для тих, хто ще не зрозумів – звинуватити мене, моїх підлеглих в бездіяльності не вдасться. Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними силами вибудована чітка вертикаль з верховним головнокомандувачем на чолі», – написав керівник Генштабу.

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