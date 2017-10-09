Чубаров: однією з причин, чому Туреччина не запровадила санкції проти Росії, є відмова їй у членстві в ЄС

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що однією з причин, чому влада Туреччини не підтримала міжнародні санкції проти Росії, стало те, що їй відмовили у вступі до ЄС.

Водночас, за його словами, головне, що Анкара стоїть на принципах територіальної цілісності України, дотримання суверенітету над Кримом і над окупованими частинами Донецької і Луганської областей.

«Туреччина тут виступає проти дій Росії. Але дійсно Туреччина не приєдналася до європейських санкцій, до міжнародних санкцій, наполягаючи на тому, що в неї особливе бачення вирішення подібних проблем. Я не думаю, що у нас би зараз вистачило часу, щоб обговорювати всі причини, чому себе так Туреччина поводить. Але як на мене, один з моментів пов’язаний з тим, що десятиліттями Туреччина намагалася стати повноправним членом Європейського союзу, але завжди об’єднана Європа знаходила причини для того, щоб відмовляти Туреччині. І ми зараз маємо вже зворотню реакцію Туреччини», – сказав Чубаров в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я про це знаю, бо я говорив з високопосадовцями турецькими, вони казали, хай вони тепер подумають, чому ми маємо приєднатися до їхнього рішення, тоді коли вони в принциповому рішенні нам відмовляли бути одним із них. Якщо б ми були зараз членом ЄС, як кажуть деякі турецькі політики, то тоді не було б жодних питань», – додав він.

Водночас голова Меджлісу наголосив, що українську сторону має більше турбувати те, якими є відносини між Україною і Туреччиною. «І тут треба зберігати хоча б той рівень довіри, який є між двома президентами і той рівень підтримки територіальної цілісності, який є з боку Туреччини. Я знаю, що сьогодні в Києві будуть певні зустрічі, в тому числі й з кримськотатарською делегацією, там будуть члени Меджлісу, пан Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарськогонароду. І разом з двома президентами будуть обговорюватися залучення Туреччини щодо допомоги кримським татарам, щодо їхнього захисту», – сказав він.

За словами Чубарова, Росія намагається створювати «достатньо проблем» для Туреччини, «щоб змусити її більш-менш дотримуватися російського напрямку». «Тут дуже велика залежність більше ніж 60 відсотків Туреччини від російського газу. Ще недавно Україна була сама в такій ситуації. І зараз у нас йде диверсифікація джерел постачання газу. Це було потрібно робити свого часу і Туреччині. Тобто Туреччина теж, вона оглядається на виклики, їх немало є перед нею і тому вона як на мене іноді не може відповідати нашим із вами очікуванням», – заявив голова Меджлісу.

9 жовтня з офіційним візитом до України прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як інформує прес-служба Адміністрації президента України, під час візиту відбудеться шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.