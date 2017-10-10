Мер Барселони закликає не оголошувати незалежність Каталонії

Мер Барселони Ада Колау висловилася проти одностороннього проголошення незалежності Каталонії. Вона закликала голову каталонського уряду Карлеса Пучдемона не робити цього, а прем’єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя не вводити в Каталонії пряме правління Мадрида.

Як заявила мер Барселони, у нинішній ситуації потрібні жести примирення з обох сторін, щоб створити умови для діалогу і співпраці.

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон 10 жовтня має звернутися до регіонального парламенту щодо незалежності від Іспанії за наслідками референдуму, який центральний уряд назвав незаконним.

Мадрид побоюється, що регіональний парламент може проголосувати за одностороннє оголошення незалежності.

Каталонська влада раніше заявила, що близько 90 відсотків з понад двох мільйонів людей, які взяли участь в референдумі 1 жовтня, проголосували за від’єднання від Іспанії. Противники кажуть, що цей референдум не продемонстрував справжню волю жителів регіону, оскільки ті, хто хоче залишитися в Іспанії, переважно бойкотували голосування.

Сотні тисяч людей провели у вихідні в Барселоні акції проти відокремлення Каталонії від Іспанії.

Закон про референдум Каталонії, який Мадрид вважає неконституційним, передбачає одностороннє проголошення незалежності каталонським парламентом, якщо більшість депутатів проголосують за відділення від Іспанії. Якщо це станеться 10 жовтня, то розпочнеться шестимісячний процес переговорів з Іспанією перед регіональними виборами і остаточним актом про відокремлення.