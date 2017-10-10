Порошенко 11 жовтня виступить на засіданні ПАРЄ

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня відвідає з робочим візитом Страсбург (Франція), де виступить на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє прес-служба голови Української держави.

За повідомленням, запланована зустріч українського президента з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

Петро Порошенко також візьме участь в урочистій церемонії відкриття «Зірки Небесної Сотні» біля Палацу Європи, в якому розміщена штаб-квартира Ради Європи.

Сесія асамблеї ПАРЄ відбувається в Страсбурзі з 9 по 13 жовтня.