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10 Жовтень 2017, Київ 13:30
Новини | Політика

Порошенко 11 жовтня виступить на засіданні ПАРЄ

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко 11 жовтня відвідає з робочим візитом Страсбург (Франція), де виступить на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє прес-служба голови Української держави.

За повідомленням, запланована зустріч українського президента з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

Петро Порошенко також візьме участь в урочистій церемонії відкриття «Зірки Небесної Сотні» біля Палацу Європи, в якому розміщена штаб-квартира Ради Європи.

Сесія асамблеї ПАРЄ відбувається в Страсбурзі з 9 по 13 жовтня.

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