Засідання у справі про держзраду Януковича перенесли через неявку адвоката

Оболонський районний суд Києва переніс на 19 жовтня засідання у справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Причиною перенесення стала відсутність державного захисника Януковича Максима Гераська.

Суддя Владислав Дев’ятко, який головує на засіданні, зауважив, що Герасько повернеться з відрядження в Росію, де він зустрічається з підзахисним, тільки 13 жовтня.

5 жовтня Оболонський райсуд Києва переніс засідання на 11 жовтня у зв’язку з цією поїздкою адвоката.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.