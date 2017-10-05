Суд переніс засідання у справі про держзраду Януковича на 11 жовтня через поїздку адвоката до Росії – Сарган

Оболонський районний суд Києва переніс засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді на 11 жовтня у зв'язку з поїздкою державного захисника екс-президента Максима Гераська до Російської Федерації для зустрічі зі своїм підзахисним. Про це написала у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Засідання завершилося за 10 хвилин. Причина – адвокат полетів до свого клієнта, надавши суду квитки до Москви через Мінськ. Наступне засідання – 11 жовтня о 10.00. Оболонський районний суд. Засідання за обвинуваченням Януковича у держзраді», – йдеться у повідомленні.

На попередньому засідання 28 вересня Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 5 жовтня у цій справі. Тоді під час засідання суд вивчав докази (відеофайли), надані стороною обвинувачення.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.