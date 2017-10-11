Іспанський прем’єр закликав Каталонію пояснити ситуацію з незалежністю

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой офіційно закликав лідера автономного регіону Каталонії пояснити, чи була оголошена незалежність.

Після екстреного засідання іспанського уряду 11 жовтня Рахой пояснив, що засідання каталонського парламенту 10 жовтня не внесло ясності в ситуацію після референдуму про незалежність провінції.

На засіданні лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що автономний регіон отримав право відокремитися від Іспанії, але офіційне проголошення незалежності відклав на кілька тижнів. У Мадриді вважають, що з цієї заяви не очевидно, чи оголосив регіон про незалежність.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90 відсотків тих, хто взяв участь в голосуванні. Мадрид оголосив голосування незаконним.

Референдум критикують за те, що його проводили без дотримання необхідних норм, а в самій Каталонії проходила тільки агітація за незалежність, і зовсім не було кампанії на підтримку єдності Іспанії.

Із заявами про невизнання можливого самопроголошення незалежності Каталонії уже виступили в низці європейських столиць.