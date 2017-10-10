Провідні столиці Європи кажуть, що не визнаватимуть самопроголошену незалежність Каталонії

У той час як лідер іспанського регіону Карлес Пучдемон готувався у вівторок увечері (18:00 за місцевим часом) виступити з вирішальною заявою за наслідками референдуму 1 жовтня, представники Франції, Німеччини, а також Великої Британії застерегли каталонських політиків від односторонніх кроків.

Фактично політиків у Барселоні, регіональному центрі Каталонії, попереджають про ізоляцію.

У Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не пішла на пряме заперечення намірів каталонських сепаратистів, але наголосила, що «іспанський уряд має право дотримуватися іспанської Конституції», а також сказала, що «сторони повинні діяти в межах закону».

У Парижі міністр з європейських справ Наталі Луазо заявила в інтерв’ю французькому телебаченню, що Каталонія у разі відокремлення від Іспанії була би виключена з Європейського союзу.

Речник німецького канцлера Анґели Меркель сказав, що вона у телефонній розмові з іспанським прем’єр-міністром у понеділок «підтвердила підтримку єдності Іспанії».

Мадрид погрожує прямим правлінням

Іспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой назвав каталонський референдум незаконним і пригрозив розпустити регіональні органи влади в Каталонії.

Конституційний суд в Мадриді раніше постановив, що кроки каталонських політиків суперечать Конституції країни.

Кореспонденти кажуть, що в Барселоні накопичено додаткові тисячні підрозділи іспанської поліції.

Мер Барселони Ада Колау закликала голову виконавчого органу влади Каталонії утриматися від проголошення незалежності, але водночас закликала Мадрид утриматися від запровадження прямого правління в регіоні.

«Ескалація непотрібна нікому», сказала вона і наголосила, що політики повинні йти на діалог та «прислухатися до людей».

Минулими вихідними в Барселоні відбулися величезні демонстрації на підтримку цілісності Іспанії.

В каталонському референдумі 1 жовтня взяли участь лише 43% виборців.

Організатори референдуму кажуть, що 90% учасників висловилися за незалежність Каталонії, але опоненти стверджують, що противників, які бойкотували голосування, більше.