Ухвалена резолюція не гарантує повернення Росії в ПАРЄ – Кулеба

Схвалена 11 жовтня Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюція не гарантує повернення Росії в ПАРЄ, заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

«Бажання повернути росіян в ПАРЄ є, але гарантій повернення немає. Червона лінія – січень 2018 року. Все, що відбуватиметься до цього, це гра, а не результат гри. Вірогідність повернення наразі дорівнює вірогідності неповернення», – написав Кулеба на сторінці у Facebook.

Кулеба також наголосив, що Україна не йде на компроміси в питанні повернення росіян до ПАРЄ.

«Нас схиляють. Вперше про це кажу: два тижні я отримую запитання від посланців – яка ваша ціна за повернення Росії в ПАРЄ? Я відповідаю: виконання резолюцій ПАРЄ», – додав він.

11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи «гармонізувати» правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи – Парламентській асамблеї і Комітеті міністрів.

Як повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв, ця резолюція може стати першим кроком до повернення російської делегації.

У документі нагадано, що після незаконної анексії Криму Росією і застосування через це санкцій асамблеї щодо делегації російського парламенту Росія вже три роки представлена тільки в Комітеті міністрів Ради Європи, де проти неї санкцій не накладали. Як мовиться в документі, така ситуація контрпродуктивна, і необхідно забезпечити, щоб усі держави-члени Ради Європи «були повністю представлені у процесах і парламентської, і міжурядової сторони за суворого виконання ними їхніх зобов’язань».

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ після окупації українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі у роботі асамблеї, а влітку цього року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.