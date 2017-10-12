Для Калинівки після вибухів замовили ремонт на 20 мільйонів гривень – #Точно

Калинівська районна державна адміністрація оголосила намір укласти угоду на 20 мільйонів гривень на поточний ремонт у місті. Така інформація міститься на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Зокрема, 6 жовтня тендерний комітет райдержадміністрації вирішив укласти угоду на 20 мільйонів гривень з комунальним підприємством «Благоустрій міста Калинівка» без конкурсу в зв’язку з негайною ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.

В адміністрації уточнили, що на позачерговому засіданні Вінницької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 27 вересня 2017 року вибухи на 48-му арсеналі Збройних сил України кваліфікували як техногенну надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Роботи у місті мають початися 10 жовтня і завершитися до кінця грудня.

Деталі й об’єми робіт не оприлюднювалися.

Крім того, 11 жовтня для захисту об’єктів зберігання боєприпасів ЗСУ уряд виділив 100 мільйонів гривень.

Вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки на Вінниччині почалися ввечері 26 вересня. Через це, як повідомляли рятувальники, із Калинівки і прилеглих сіл евакуйовували понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів.