Штаб: на Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося на луганському напрямку, біля Кримського військовий отримав кульове поранення, він був госпіталізований, його стан здоров’я оцінюється як задовільний.

У штабі зазначають, що сьогодні зафіксовано 9 обстрілів українських позицій, з них 7 – на донецькому напрямку.

«Вночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Майорська, Пісків, Луганського та Невельського. З цієї ж зброї, бойовики вдень двічі обстріляли оборонців Авдіївки», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби низки населених пунктів, зокрема Крута Балка, Ясинувата, Яковлівка, Мінеральне, Жабічеве, Докучаєвськ, Оленівка. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона напередодні 8 разів порушувала режим тиші.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.