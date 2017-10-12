Керівник НАБУ висловив сподівання на швидку передачу до суду справи Миколи Мартиненка

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сподівається, що найближчим часом досудове розслідування у справі колишнього депутата Миколи Мартиненка буде закінчено і її буде передано до суду.

«Мені буде цікаво подивитися, скільки ще пан Мартиненко буде читати цю справу. Бо ми чуємо постійні заяви, що ми хочемо чимскоріше до суду, що я нічого не скоював, ніяких доказів немає, але як тільки скінчиться розслідування, то ознайомлення триває по півроку», – сказав Ситник у розмові з Радіо Свобода у Празі.

Раніше 12 жовтня колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив НАБУ у фальсифікаціях і відмові передавати до суду його справи.

Коментуючи повідомлення про продовження слідства у справі Східного ГЗК – тепер до січня 2018 року, – Мартиненко, як повідомила його прес-служба, заявив: «Пан Ситник обіцяв передати справу до суду до кінця літа. Але після вручення мені підозри справа затягується вже на 9 місяців, а загалом вона триває майже 2 роки. Там все шито білими нитками і розвалиться в будь-якому суді. Я нікуди не ховаюсь, і весь час вимагаю передати до суду справу по Східному ГЗК для розгляду по суті. Але НАБУ продовжує піаритись на згадках мого імені».

Микола Мартиненко є одним із підозрюваних у справі про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сам він свою провину заперечує.

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Одне з них – за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS. За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію в галузі ядерного машинобудування. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією. 22 квітня 2017 року суд відпустив Мартиненка на поруки.