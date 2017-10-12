Кулеба: Україна з партнерами «завалили» в ПАРЄ створення робочої групи щодо повернення Росії

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація разом із партнерами «завалили» створення спільної робочої групи статутних органів Ради Європи, що мала розробити способи повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи.

«Не буде робочої групи. Кожен орган продовжить дискусії автономно, голова ПАРЄ вестиме двосторонній діалог з головою Комітету міністрів Ради Європи, а в січні 2018 зберемося на чергове засідання Спільного комітету», – написав він у фейсбуці. За його словами, на засіданні згаданого Спільного комітету Парламентської асамблеї і Комітету міністрів Ради Європи «мали ухвалити рішення про створення робочої групи, яка фактично мала шукати шляхи реформи Ради Європи під повернення Росії».

«За сценарієм адвокатів Росії, навіть факт створення робочої групи мав стати сигналом Москві і всім, хто ще не визначився в Раді Європи: ми готові домовлятися, шукаємо рішення. Щойно це засідання завершилося. Позиція уряду України: немає ніяких умов для повернення Росії, не потрібно створювати ніяких робочих груп, діалог між Комітетом міністрів і Асамблеєю може тривати виключно в наявних форматах. Наші партнери були більш дипломатичні, але теж не підтримали створення групи. Посол Росії та деякі інші посли виступили за створення групи, – розповів Кулеба.

«Картинка для адвокатів Росії зіпсувалася. Але вони, звісно, продовжать прориватися, як в анекдоті – хоч тушкою, хоч статуеткою. Повторюю написане вчора: нас б’ють, ми б’ємо. Гра триває», – додав він.

11 жовтня Дмитро Кулеба вже наголошував, що ухвалена того дня резолюція ПАРЄ не гарантує повернення Росії до асамблеї. «Бажання повернути росіян в ПАРЄ є, але гарантій повернення немає. Червона лінія – січень 2018 року. Все, що відбуватиметься до цього, це гра, а не результат гри. Імовірність повернення наразі дорівнює ймовірності неповернення», – заявив тоді Кулеба й наголосив: Україна не йде на компроміси в питанні повернення росіян до ПАРЄ.

Раніше 11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи «гармонізувати» правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи – Парламентській асамблеї і Комітеті міністрів. Як повідомив тоді ж голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв, ця резолюція може стати першим кроком до повернення російської делегації – а може й не стати, додав він. Ар’єв нагадав, що єдиним механізмом для повернення делегації Росії є зміни до регламенту ПАРЄ, і ухвалити такі зміни в асамблеї буде значно важче. Він також звернув увагу, що члени української делегації провели поправку до цього документа про те, що «залучення до спільної роботи в асамблеї має базуватися на обов’язках і виконанні резолюцій». А Росія поки жодної резолюції не виконала, додав Володимир Ар’єв.

В ухваленій резолюції нагадано, що після незаконної анексії Криму Росією і застосування через це санкцій асамблеї щодо делегації російського парламенту Росія вже три роки представлена тільки в Комітеті міністрів Ради Європи, де проти неї санкцій не накладали. Як мовиться в документі, така ситуація контрпродуктивна, і необхідно забезпечити, щоб усі держави-члени Ради Європи «були повністю представлені у процесах і парламентської, і міжурядової сторони за суворого виконання ними їхніх зобов’язань».

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ після окупації українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі у роботі асамблеї, а влітку цього року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.