ГПУ викликає на допит Януковича, Захарченка і Коряка

Генеральна прокуратура України на 17 жовтня викликає на допит як підозрюваних екс-президента України Віктора Януковича, колишнього голову Міністерства внутрішніх справ України Віталія Захарченка й екс-начальника головного управління МВС України в Києві Валерія Коряка.

Повістки на допит оприлюднені на сайті ГПУ. Захарченка, Коряка і Януковича викликають на 9:30, 10:30 і 11:30 відповідно до управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України у Києві.

У повістках вказаний номер кримінального провадження, якого стосується допит: 42014000000000416. Справа стосується незаконного позбавлення волі помічника предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) Олександра Драбинка в 2013 році.

У Генпрокуратурі раніше заявляли, що у цій справі розслідується перевищення службових повноважень Януковичем, Захарченком і Коряком.

У грудні 2016 року у справі викрадення Драбинка Генеральна прокуратура оголосила про підозру п’ятьом фігурантам. Серед них є екс-президент Віктор Янукович, колишній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко та колишній начальник київської міліції Валерій Коряк.

За останніми даними, Янукович, Захарченко і Коряк перебувають за межами України.

Ще одним підозрюваним у цій справі є чинний депутат Верховної Ради Вадим Новинський.

Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.