Сомалі: до 189 зросла кількість жертв вибуху у Могадішо

Число жертв вибуху у столиці Сомалі Могадішо зросло до 189, понад 300 – поранені. (Раніше повідомлялося про щонайменше 85 загиблих).

14 жовтня вибухнула вантажівка з вибухівкою поблизу готелю у районі Могадішо, де розташовані урядові будівлі, готелі й ресторани.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибухи, але уряд Сомалі звинувачує у нападах ісламістське угруповання «Аш-Шабааб», пов’язане з «Аль-Каїдою.

Президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохам оголосив триденну жалобу і закликав сомалійців здавати кров для поранених.