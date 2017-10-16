Одесити вийшли на всесвітню акцію проти рабства

В Одесі активісти вийшли на міжнародний марш проти рабства #Walkforfreedom.

До маршу приєдналися громадська організація «Віра, Надія, Любов», благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» та інші.

Активісти мовчки пройшлися центральними вулицями міста, на їхніх обличчях були пов’язані шарфи із іменами постраждалих від рабства.

За підрахунками організаторів, цього року до акції приєднались 600 міст в 50 країнах світу. Цього року активісти пройшлися вулицями із портретами трьох людей, які потерпали від рабства, але вже повернулися додому. Серед них 35-літній українець Іван, який знайшов роботу через інтернет і потрапив в трудове рабство, дівчинка Емма з Тайланду і дівчина Еммі зі США.

Активісти проходять маршами по сотнях міст світу, щоб нагадати суспільству про проблему торгівлі людьми і наблизити свободу для тих, хто страждає від рабства.

За даними організаторів акції, правоохоронцям вдається знайти лише одного зі ста сучасних работорговців, а в судах справи проти них часто розсипаються через відсутність незаперечних доказів.

Світовий дохід від торгівлі людьми, зазначають активісти, сягає 150 мільярдів доларів на рік.

За даними Міжнародної організації праці, понад 40 мільйонів людей у 2016 році стали жертвами сучасного рабства. За даними дослідження, проведеного МОП у співпраці з Міжнародною організацією з міграції і фундацією Walk Free Foundation, значну частку – 29 мільйонів, або 71% від загальної кількості людей, що постраждали від рабства, – складають жінки і дівчата.