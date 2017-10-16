Націоналісти кажуть про взяття під контроль «вертолітного майданчика Януковича»

Представники націоналістичних партій «Національний корпус», ВО «Свобода» і «Правий сектор» заявляють про зайняття так званого «вертолітного майданчику» екс-президента України Віктора Януковича у Києві. Вони вимагають націоналізувати його.

«Сьогодні ми, націоналістичні сили, беремо цю будівлю під контроль. Ми вимагаємо негайно зупинити «невизначений статус» цієї споруди і повернути її у державну власність», – мовиться у повідомленні «Національного корпусу» у Facebook.

Вони заявляють, що будівля продовжує приносити гроші оточенню Януковича, і висунули вимоги щодо націоналізації і оцінки всього комплексу.

Правоохоронці наразі не коментували ситуації.

У серпні генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що Апеляційний суд Києва наклав арешт на так званий «вертолітний майданчик Януковича».

Вертолітний майданчик на Парковій алеї в центрі Києва відкрили у червні 2012 року. Про плани звести майданчик заговорили після того, як наприкінці 2010 року в Адміністрації тодішнього президента України Віктора Януковича повідомили, що він збирається відмовитися від поїздок на автомобілі зі своєї резиденції «Межигір’я» на роботу і назад, що викликає перекриття всієї цієї траси, і добиратися на роботу вертольотом.