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17 Жовтень 2017, Київ 18:17
Новини | Події

Біля Ради мітингувальники почали встановлювати намети

Мітингувальники почали встановлювати намети на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради.

Перед цим між учасниками мітингу і силовиками сталися сутички.
Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до будівлі Верховної Ради.

За даними кореспондента Радіо Свобода, у результаті сутичок постраждали три людини, серед яких один правоохоронець.

Сьогодні кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.

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