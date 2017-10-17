Урядові сили Іраку продовжують витісняти курдів з Кіркука

Багдад висловлює готовність вжити правові заходи проти Курдського автономного району Іраку в разі, якщо його влада блокуватиме експорт нафти.

За повідомленнями, іракські урядові війська витіснили курдські воєнізовані загони – пешмерґа – з району Ханакін, біля іранського кордону, який контролювали курди.

Операція проводиться у багатій на нафту північній провінції Кіркук – спірній території, на яку претендує і Багдад і курдська автономія.

16 жовтня урядові сили зайняли місто Кіркук, обидва нафтових родовища у його околицях і військову базу. За деякими повідомленнями, загони пешмерґи відступили, не чинивши опору; за іншими – відбувалися окремі сутички.

25 вересня у Курдському автономному районі Іраку провели референдум, на якому 93% виборців висловилися за незалежність. У голосуванні брали участь і жителі Кіркука. Багдад оголосив референдум неконституційним.

Бійці пешмерґи взяли під контроль більшу частину провінції Кіркук у 2014 році, коли бойовики угруповання «Ісламська держава» захопили великі території на північному заході Іраку.