У Запоріжжі через неявку адвокатів знову перенесли суд у справі директора титано-магнієвого комбінату

Колегія Заводського районного суду Запоріжжя перенесла на 4 листопада засідання у справі директора «Запорізького титано-магнієвого комбінату» (ЗТМК) Володимира Сивака, якого НАБУ підозрює в розкраданні 492 мільйона гривень. Судді вдруге ухвалюють рішення про відтермінування підготовчого засідання у цій справі через неявку адвокатів підозрюваного.

Судді також ухвалили рішення звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Києва і Київської області з вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності двох захисників Володимира Сивака через повторну неявку на засідання суду без поважних причин. За даними суду, адвокати не надали жодних доказів їх участі в інших судових процесах 18 жовтня.

Раніше, 15 вересня, Заводський районний суд Запоріжжя вже ухвалював рішення про перенесення засідання у справі Сівака через неявку його адвокатів.

24 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва обрав для Сивака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже шести мільйонів гривень.

За день до цього Сивака затримали, а на «Запорізькому титано-магнієвому комбінаті» відбулися обшуки.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Tolexis Trading Limited» (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Зараз у Господарському судді Запорізької області також розглядається справа щодо повернення «ЗТМК» до сфери державного управління. 11 жовтня колегія суддів вирішила тимчасово зупинити розгляд цієї справи – до 21 червня 2018 року.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.