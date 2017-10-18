НАБУ: екс-посадовців Концерну радіомовлення підозрюють у розтраті і службовому підробленні

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що детективи бюро повідомили про підозру у розтраті близько мільйона гривень і службовому підробленні колишньому керівнику державного підприємства «Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення» (далі – КРРТ), екс-начальнику сектору цього підприємства, а також керівнику приватного підприємства.

Як повідомляє прес-служба бюро, дії підозрюваних кваліфікували за статтею 191 (привласнення, розтрата майна) і статтею 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, у 2013 році після призначення на керівні посади до КРРТ ці службові особи, діючи у змові з керівником приватного підприємства, замовили розробку технічної документації із землеустрою земельних ділянок, які на момент укладення відповідних договорів не перебували (або перебували частково) у користуванні «Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення», та оплатили виконання цих робіт.

У НАБУ додають, що наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв’язку. Замовниками послуг КРРТ є загальноаціональні теле- і радіокомпанії України, регіональні телерадіокомпанії, комерційні телерадіокомпанії і підприємства зв’язку.