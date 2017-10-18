Зустріч Порошенка з народними депутатами не відбулася

Президент України Петро Порошенко не став зустрічатися з народними депутатами Мустафою Найємом, Світланою Заліщук, Сергієм Лещенком, Юрієм Дерев’янком і Юрієм Левченко, які хотіли довідатися про терміни подачі до парламенту законопроекту про створення Антикорупційного суду.

Депутати прийшли до Адміністрації президента, де поспілкувалися з першим заступником голови президентської канцелярії Віталієм Ковальчуком. Він зазначив, що Порошенко готовий зустрітися лише з Найємом, Заліщук і Лещенком, але без Дерев’янка і Левченка.

«Президент не захотів зустрітися з представниками акції Велика політична реформа», – написав Мустафа Найєм у Facebook.

«На даний момент є розуміння, як будуть виконуватися дві з трьох наших вимог – парламент проголосує за законопроекти про недоторканність і розгляне дати закони про виборчу систему. Але досі немає жодної відповіді щодо третьої вимоги – закону про Антикорупційний суд. Зараз це прерогатива президента – м’яч повністю на його боці», – зазначив Найєм.

Раніше у середу Мустафа Найєм заявив, що він та деякі народні депутати ввечері мають намір піти до президента України Петра Порошенка й дізнатися в нього терміни подання законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради. Після цього в Адміністрації президента заявили, що Порошенко готовий зустрітися з Найємом віч-на-віч, а «про інших учасників зустрічі не йшлося».

Кілька тисяч людей вранці 17 жовтня вийшли на мітинг біля Верховної Ради у Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Частина учасників акції залишилася біля Верховної Ради. Мітингувальники встановили намети.