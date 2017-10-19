Суд розглядає продовження запобіжного заходу Розенблату

Солом’янський районний суд Києва розглядає питання продовження запобіжного заходу народному депутату Бориславу Розенблату. Про це Радіо Свобода повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Наразі в суді розглядають покладення на підозрюваного Борислава Розенблата обов’язків, строк дії яких закінчився (в тому числі носіння електронного засобу контролю)», – повідомили в САП.

Сьогодні Борислава Розенблата затримали в аеропорту «Київ» (Жуляни) під час спроби вилетіти до Німеччини.

Раніше депутат заявив про намір відвідати Німеччину 19-22 жовтня.

Борислав Розенблат заявив, що 16 жовтня строк дії обраного йому запобіжного заходу закінчився, а суд не розглянув клопотання про його продовження. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що ініціюватимуть питання про повторне покладення на підозрюваного Борислава Розенблата обов’язків, строк дії яких закінчився (в тому числі носіння електронного засобу контролю).

У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Бориславу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання Розенблата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.

Депутат Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях прокуратура вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У цій справі також проходить народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, який також себе винним не визнає і відмовляється носити електронний браслет. 13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності.