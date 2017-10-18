Розенблат каже, що закінчилася дія його запобіжного заходу, САП пояснює це затягуванням судового розгляду

Народний депутат України Борислав Розенблат заявляє, що строк дії обраного йому запобіжного заходу закінчився, а суд не розглянув клопотання про його продовження. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в коментарі Радіо Свобода повідомили, що САП ініціює питання про повторне покладення на підозрюваного Борислава Розенблата обов’язків, строк дії яких закінчився (в тому числі носіння електронного засобу контролю).

У САП додають, що «строк дії попередніх обов’язків у встановлений законом п’ятиденний строк не вдалось продовжити з огляду на затягування судового розгляду стороною захисту».

У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Бориславу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання Розенблата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва і Житомира без дозволу слідчого та здати закордонний паспорт.

Депутат Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У цій справі також проходить народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, який також себе винним не визнає і відмовляється носити електронний браслет. 13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.