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18 Жовтень 2017, Київ 15:19
Новини | Події

Розенблат каже, що закінчилася дія його запобіжного заходу, САП пояснює це затягуванням судового розгляду

Борислав Розенблат

Народний депутат України Борислав Розенблат заявляє, що строк дії обраного йому запобіжного заходу закінчився, а суд не розглянув клопотання про його продовження. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в коментарі Радіо Свобода повідомили, що САП ініціює питання про повторне покладення на підозрюваного Борислава Розенблата обов’язків, строк дії яких закінчився (в тому числі носіння електронного засобу контролю).

У САП додають, що «строк дії попередніх обов’язків у встановлений законом п’ятиденний строк не вдалось продовжити з огляду на затягування судового розгляду стороною захисту».

У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Бориславу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання Розенблата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва і Житомира без дозволу слідчого та здати закордонний паспорт.

Депутат Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У цій справі також проходить народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, який також себе винним не визнає і відмовляється носити електронний браслет. 13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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