Суд продовжив запобіжний захід Розенблатові до 17 жовтня

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутатові Бориславу Розенблату ще на два місяці.

Згідно з рішенням суду, термін обмеження на пересування Розенблата і обов’язок носити електронний браслет продовжено до 17 жовтня.

17 серпня Апеляційний суд Києва відмовив позафракційному депутату Бориславу Розенблату у зміні обраного йому Солом’янським судом запобіжного заходу у вигляді застави на 7 мільйонів гривень.

Таким чином суддя залишив у силі зобов’язання Розенблата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва і Житомира без дозволу слідчого та здати закордонний паспорт.

Депутат Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента.

Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Борислава Розенблата, підозрюваного у так званій «бурштиновій справі», 18 липня.

У цій справі також проходить народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, який також себе винним не визнає і відмовляється носити електронний браслет. 13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.