Апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід Розенблату

Апеляційний суд Києва відмовив позафракційному депутату Бориславу Розенблату змінити обраний йому Солом’янським судом запобіжний захід у вигляді застави на 7 мільйонів гривень, передає кореспондент Радіо Свобода.

Таким чином суддя залишив у силі зобов'язання Розенблата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва і Житомира без дозволу слідчого та здати закордонний паспорт.

За словами адвокатів депутата, на такому рішенні наполягав прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

Перед слуханням справи Борислав Розенблат говорив журналістам, що хотів би надати Апеляційному суду додаткові докази своєї невинуватості.

Депутат Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента.

Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Борислава Розенблата, підозрюваного у так званій «бурштиновій справі», 18 липня.

У цій справі також проходить народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, який також себе винним не визнає і відмовляється носити електронний браслет. 13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.