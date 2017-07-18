Сім мільйонів гривень і браслет: Розенблат вважає обраний йому запобіжний захід «тяжким»

Запобіжний захід для народного депутата Борислава Розенблата обирали в Солом’янському районному суді міста Києва. Взяти під варту депутата неможливо, бо Верховна Рада не надала згоди на його затримання та арешт. Тож прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури вимагали для Розенблата застави у 10 мільйонів гривень, зобов’язання носити електронний браслет та здати всі паспорти. Захист наполягав на невинуватості клієнта та повній відмові у вимогах прокуратури. Зрештою засідання тривало цілий день, сповнене емоційних заяв.

Рішення судді – це її право. Все, що написано в ухвалі, я зроблю

Те, що просили прокурори задовольнили частково. Бориславу Розенблату призначили заставу в 7 мільйонів гривень, а також зобов’язали носити електронний браслет, не відлучатись із Києва та Житомира, де прописаний депутат без дозволу суду та здати паспорти, а також утримуватись від спілкування із фігурантами справи, в тому числі із народним депутатом від «Народного фронту» Максимом Поляковим, який також проходить по цій «бурштиновій справі».

«Рішення судді – це її право. Все, що написано в ухвалі, я зроблю. Не можу більше це коментувати, тому що дійсно воно є для мене дуже тяжким», – зазначив Розенблат після рішення суду.

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Захист намагався довести нелегітимність генпрокурора України

Сам депутат всі звинувачення відкидає, називає справу проти себе сфальсифікованою, а зроблені відео-записи прихованою камерою – незаконними, бо на момент стеження він був недоторканним і дозвіл на подібні дії мав би надавати парламент, стверджують адвокати.

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Сторона захисту намагалась довести, що як звинувачення, так і сам збір доказів проти депутата були незаконними, тож вимагали відхилення клопотання про запобіжний захід. Також доводили, що Розенблат не збирається переховуватися від слідства і сам наполягає на співпраці.

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Ще одним аргументом адвоката Розенблата – Петра Янченка було те, що посади генерального прокурора України не існує законодавчо, тому підозра про вчинення злочину нелегітимна.

Генпрокурор існує, не існує генерального прокурора України

«Генпрокурор існує, не існує генерального прокурора України. Справа в тому, що якщо ми вважаємо, що неуповноважена особа, якої на сьогоднішній день в Україні не існує, то підозра ніяк не може вважатися законною», – пояснив адвокат.

Відео від прокуратури

Суд не дозволив показ відео від прокурорів при обранні запобіжного заходу, бо воно «нарізане». Це було клопотання захисту, і його суддя задовольнила.

Раніше, на засіданні парламентського комітету прокуратура оприлюднила відео, зібране під час слідчих дій у так званій «бурштиновій справі». Спецагент «Катерина» під легендою особи, що співпрацює з іноземною будівельною компанією, зацікавленою в інвестуванні грошових коштів для організації легального видобутку та законного експорту бурштину, встановила й розвинула довірливі відносини з можливими учасниками протиправних операцій. Події фіксувалися на відео, як і всі переговори та передавання грошей.

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Сам Борислав Розенблат стверджує, що відео сфальсифіковане: він стверджує себе на картинці, але наголошує, що його озвучили, а деякі фрази вирвали з контексту.

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Ще одним аргументом захисту була нелегітимність документу, який засвідчував зняття його недоторканності Верховною Радою, бо на ньому не було підпису голови парламенту.

Виступ адвокатів Розенблата тривав годинами і часто відходив у філософський формат. Прокурор САП Володимир Кривенко каже, що спеціально не протестував проти виступів не по суті.

Подивіться, про що ми говоримо! У сторони захисту немає аргументів, тому вони ллють воду

«Їм немає про що сказати. Подивіться, про що ми говоримо! Що Луценко – не генеральний прокурор? Що підпису немає на офіційному документі, виданому Верховною Радою? У сторони захисту немає аргументів, тому вони ллють воду», – прокоментував прокурор САП Володимир Кривенко.

Змусити Розенблата внести заставу неможливо – прокурор

Справа в тому, що ніяк змусити Розенблата внести заставу наразі ніхто не може, бо заарештувати його неможливо.

«Хоча б браслет буде носити», – радісно зазначає прокурор Володимир Кривенко після рішення щодо запобіжного заходу.

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А от якщо не внесе заставу, то прокуратурі доведеться чекати, коли парламент повернеться з відпочинку, внести ще одне подання на затримання та арешт із демонстрацією того, що депутат не виконує покладені судом зобов’язання.

Один із більш м'яких варіантів запобіжного заходу міг бути взяття на поруки. Але прокурори заявили, що жодної заяви про бажання взяти Борислава Розенблата на поруки не надходило.

Сам депутат наголошує: не просив нікого поручатися і не хотів цього. Більше того, наголошує, що сам просив виключити себе із фракції «Блок Петра Порошенка» та зняти недоторканність, щоб мати змогу довести свою правоту в суді, не підставляючи політичну силу.

В коментарі Радіо Свобода Борислав Розенблат зазначив, що вірить в український суд.

Суд у нас оновлюється, дуже багато суддів пішли з роботи і залишились лише ті, хто має моральне право судити

«Суд у нас оновлюється, дуже багато суддів пішли з роботи і залишились лише ті, хто має моральне право судити. Вірю, що суди будуть вже судити чесно. Для того, щоб суди оновилися, ми зробили дуже багато, і судова реформа йде повним ходом», – так відповів депутат ще до рішення суду.

Борислава Розенблата підозрюють отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. У діях депутата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів.