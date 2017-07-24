Розенблат заявляє, що не здав закордонний паспорт через помилку в постанові

Депутат Верховної Ради України Борислав Розенблат, виключений із фракції «БПП», заявляє, що відмовився здати закордонний паспорт через помилку в постанові суду з обрання йому запобіжного заходу.

«Сьогодні о 9:00 команда моїх адвокатів звернулася до Солом’янського районного суду столиці з проханням роз’яснити: як на мене могли покласти обов’язок здати закордонний паспорт іншої людини. Повторюю – не мій паспорт, а паспорт іншої людини. Прокуратура, захопившись піаром, навіть не читає «макулатуру», яку дає на підпис судді», – написав Розенблат у Facebook.

Він додав, що виконав решту вимог ухвали про запобіжний захід, що передбачає заставу в розмірі семи мільйонів гривень, зобов’язання носити електронний браслет, не відлучатися з Києва до Житомира без дозволу слідчого й не спілкуватися з низкою осіб для уникнення впливу на перебіг справи.

Розенблат заявив, що має намір подати позов до Європейського суду з прав людини через некоректно складене рішенням щодо паспорта.

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Борислава Розенблата, підозрюваного у так званій «бурштиновій справі», 18 липня.

У цій справі також проходить народний депутат від «Народного фронту» Максим Пояков. 13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

У діях Розенблата прокуратура вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.